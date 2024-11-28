Астана, 28 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. МВД Казахстана возбудило уголовное дело после появления на одном из LED-экранов Астаны украинского флага в день визита в столицу президента России Владимира Путина. Об этом 28 ноября сообщило агентство nur. kz.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа. <…> Возбуждено уголовное дело», — сказано в материале.

Агентство также отметило, что правоохранители рассматривают все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября на одном из столичных экранов в центре города, транслировавших российский триколор, на непродолжительное время появился украинский флаг. 28 ноября в Государственной технической службе (ТГС) Казахстана заявили, что замена флага была осуществлена в результате хакерской атаки из-за рубежа.

27 ноября в Астану с государственным визитом прибыл Владимир Путин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики Акорде главы государств сфотографировались. Затем начались переговоры. 28 ноября в городе прошёл саммит ОДКБ.