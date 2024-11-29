Москва, 29 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Пенсионеры для того, чтобы получить льготы, должны в первую очередь о них заявить лично. Практически все заявления можно подать онлайн. Фактически пенсионер может зайти на сайт госуслуг или на сайт Налог. ру и в зависимости от тех льгот, которые ему положены, подать заявление. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Самые распространенные льготы — это льготы на налоги, то есть каждый пенсионер имеет право получить льготу на оплату налога по жилью, по одному нежилому помещению и по одному земельному участку», — рассказал юрист.

В случае если пенсионер является ещё и, допустим, ветераном труда, либо является участником боевых действий, либо имеет какую-то дополнительную льготу, то здесь нужно уточнять в ведомстве, которое выдавало эту льготу. Возможны дополнительные льготы, которые уже делаются в ручном режиме, когда вы приезжаете в налоговую и получаете дополнительные вычеты. В автоматическом режиме это не делается, отметил эксперт.

Юрист добавил, что то же самое касается и оплаты ЖКХ. Необходимо на «Госуслугах» подать заявление и получить вычеты. Они возможны по оплате электроэнергии, квартплаты и газа. Это может быть как квартира, так и загородный дом.

«Также ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) не начисляется автоматически — чтобы её получить, необходимо подать заявление онлайн на «Госуслугах» или офлайн в МФЦ. На неё могут рассчитывать федеральные льготники, за исключением инвалидов, которым ЕДВ назначается автоматически», — сообщил Петропольский.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы, участники спецопераций, боевых действий, а также те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, могут получать выплаты. Также пенсионеры могут получать увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Для этого нужно проработать в сельской местности 30 и более лет, подытожил юрист.

Как передавало ИА Регнум, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов сообщил, что для получения ряда выплат, таких как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата к страховой пенсии за сельский стаж, необходимо подавать заявления.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября член Совфеда, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила о том, что пенсионерам положены льготы при оплате услуг ЖКХ. Величина субсидии, на которую могут рассчитывать пенсионеры, если расходы превышают определённую часть месячного дохода, в Якутии составляет 15% от дохода семьи.

Кроме того, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капитальному ремонту. Для граждан старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Эта льгота положена тем, кто проживает один и не работает. Или если пенсионер живёт с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы.