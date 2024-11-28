Киев, 28 ноября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Компания «Укрэнерго» ввела 16-часовые отключения электроэнергии на всей территории Украины из-за повреждения инфраструктуры.

РИА Новости / Алексей Куденко

«28 ноября объём ограничительных мер будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно», — указано в Telegram-канале компании.

Отмечается, что специалисты работают над восстановлением мощностей. В регионах время применения ограничений и их продолжительность может меняться.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ночь на 28 ноября нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поразив 17 целей на контролируемой Киевом территории. Целями стали военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Удар был обозначен как ответ на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.

15 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены 90% объектов тепловой энергогенерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Он не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.