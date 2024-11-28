Львов, Украина, 28 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Улицу Техническую во Львове решили переименовать в честь убитой экс-нардепа Ирины Фарион, которая была известна своими громкими националистическими высказываниями. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило издание «Страна. ua».

Globallookpress.com/Anastasiia Smolienko

Решение поддержал городской совет. Техническая улица находится около парка Шевченко. Недалеко расположены студгородок Львовской Политехники, где работала Фарион, и университет Франко, где она училась. Также рядом улица имени Степана Бандеры — идеолога украинского национализма.

Фарион была членом радикальной партии «Свобода», скандально прославилась своими русофобскими взглядами. Она неоднократно публично заявляла о своей ненависти к русским и русскому языку и призывала считать врагами всех, кто говорит на нём, даже если это бойцы ВСУ. Вслед за этим высказыванием страницы Фарион в социальных сетях оказались заблокированы, а университет «Львовская политехника», где работала женщина, уволил её. Против русофобки на Украине также возбудили уголовное дело.

Также националистка рассказывала про своего внука, который ложится спать с сине-желтым флагом Украины и красно-черным полотном бандеровской ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, Фарион застрелили в центре Львова в ночь на 19 июля. Ответственность за её смерть взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемого в убийстве задержали в Днепропетровске 25 июля. Выяснилось, что это 18-летний Вячеслав Зинченко.

6 октября стало известно о гибели на фронте зятя Фарион Василия Особы, служившего в четвёртом батальоне «Сила Свободы» бригады Национальной гвардии «Рубеж». Его ликвидировали во время боя на северском направлении.

В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фарион по ст. 33 и 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства»), и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).