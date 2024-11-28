Анкара, 28 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Инициатива действующего президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа является запоздалым, но важным шагом. Об этом 28 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Анкаре.

Global Look Press

Турецкий лидер прокомментировал сделанное накануне заявление американского коллеги о планах США вместе с Турцией, Египтом, Катаром и Израилем нарастить усилия по прекращению огня в палестинском анклаве.

«Заявление американского президента Байдена о том, что они выступят с новой инициативой по прекращению огня в секторе Газа, является очень запоздалым, но важным шагом», — процитировало Эрдогана агентство Anadolu Ajansı.

Он подчеркнул, что Турция со своей стороны сделает всё возможное, чтобы добиться урегулирования конфликтаа. Без справедливого и постоянного прекращения огня в регионе не получится достичь глобального мира.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган 13 ноября заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем и не планирует их восстанавливать. Анкара также будет стремиться максимально использовать международные рычаги для давления на Тель-Авив, пока он продолжает войну в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин 7 ноября очередной раз заявил, что нужно остановить бои в палестинском анклаве. Он призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт. Глава государства отметил, что нападение ХАМАС на израильские населённые пункты в 2023 году является терроризмом, но отвечать на это нужно соразмерно.