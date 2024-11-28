Москва, 28 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Кабмин расширил перечень товаров, которые невозможно будет пробить на кассе по истечении срока их годности. Об этом 28 ноября со ссылкой на текст документа сообщило ТАСС.

Елена Молчанова ИА REGNUM

«Блокировка кассы будет происходить, когда в системе «Честный знак» нет данных о маркировке товара, когда он запрещён к продаже надзорными органами или у него истёк срок годности», — сказано в сообщении агентства.

С 1 октября 2025 года станет невозможна продажа просроченной красной и черной икры и безалкогольного пива. С 1 марта 2026 года — корма для животных, с 1 мая — растительного масла и производных, с 1 апреля — консервов.

Как передавало ИА Регнум, система цифровой маркировки продукции в России действует с 2019 года. С 1 февраля 2023 года в стране запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченных или незаконно введённых в оборот товаров. В июле 2023 года стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке.