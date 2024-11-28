Москва, 28 ноября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. СМИ опубликовали видео от 2007 года, на котором канцлер Германии Ангела Меркель испугалась лабрадора президента России Владимира Путина по кличке Конни.

РИА Новости / Дмитрий Астахов

На кадрах, пожав друг другу руки, политики устраиваются в креслах для беседы. В этот момент к Меркель начинает подходить собака. Российский лидер, смеясь, отодвигает лабрадора. Какое-то время перед камерой лишь виляет его хвост.

Однако Конни не сдаётся и вновь подходит к немецкому канцлеру, садясь перед ней. Меркель посмеивается, указывая на собаку и произносит какие-то слова.

Как сообщало ИА Регнум, В 2022 году Меркель рассказала подробности инцидента с лабрадором Кони. Она заявила, что ещё до встречи в Сочи в ходе переговоров в Кремле Путин поинтересовался, боится ли она собак, а потом подарил ей игрушечного пса. В 2024 году Меркель вновь упомянула этот эпизод — в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021».

28 ноября Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан, отметил, что не знал о фобии немецкого канцлера. По его словам, во время встречи, наоборот, хотелось создать непринуждённую, приятную атмосферу. Российский лидер принёс свои извинения и добавил, что, если Меркель вдруг ещё раз посетит Россию, то подобная ситуация не повторится.