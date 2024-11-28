Санкт-Петербург, 28 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16 посетителей сетевого ресторана «Токио Сити» на проспекте Сизова госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

По его информации, у пострадавших одинаковые симптомы: боли в животе, тошнота и высокая температура. Ожидается, что число отравившихся увеличится.

Петербургский Роспотребнадзор пока не комментировал ситуацию.

Отмечается, что несколько месяцев назад в этом же заведении получили травмы двое детей. Под одним ребёнком рухнул стул, другой напоролся на штырь в игровой комнате.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября прокуратура Чувашии сообщила об отравлении более сотни учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой. В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками просрочки. Позднее число отравившихся достигло 208.

В октябре в Ставрополе 21 курсант филиала Краснодарского университета МВД попал в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. У первокурсников в возрасте от 17 до 19 лет зафиксировали слабость, тошноту и рвоту. Их доставили в краевую инфекционную больницу в стабильном состоянии. Предварительной причиной массового отравления был назван сальмонеллёз.