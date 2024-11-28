Москва, 28 ноября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В карельской Сортавале карабин от дорожки бассейна пробил голову подростку и вошёл в мозг, врачам удалось спасти мальчика. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

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По данным ведомства, 13-летний подросток занимался плаванием, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий карабин разорвался и, проломив череп, вошёл в мозг.

Пострадавшего школьника экстренно госпитализировали в сортавальскую больницу, где нейрохирурги извлекли опасный предмет из его головы. Сейчас ребёнок уже самостоятельно дышит, его состояние стабильно.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

Как передавало ИА Регнум 24 сентября, в Москве задержали тренера по плаванию, который притапливал ребёнка. Инцидент произошёл в бассейне на улице Генерала Белова. На видеозаписи видно, как мужчина хватал мальчика за руки и с головой окунал в воду, а также отбирал у него резиновую шапочку. Мальчик сопротивлялся, а в какой-то момент замахнулся на тренера. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).