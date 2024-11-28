Астана, 28 ноября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. У России достаточный запас прочности для помощи союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что партнёры России по ОДКБ вряд ли смогут помочь в ситуации с ударами западным оружием по российским территориям, и счёл такой сценарий нереалистичным.

«Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь. А таких ресурсов и запасов прочности у нас достаточно для наших союзников, если в этом будет необходимость», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что нанесение ударов западными ракетами по территории России является прямым вовлечением стран Запада в конфликт на Украине. Он добавил, что риски новых ударов есть, но на это обязательно будет ответ.

Также Путин не исключил, что Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.

ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.