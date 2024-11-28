Астана, 28 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Европа утратила политическую субъектность и стала полностью зависеть от воли США. Такое мнение высказал 28 ноября президент России Владимир Путин.

Nicolas Maeterlinck/lobal Look Press

«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет «польку-бабочку» только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — заявил Путин на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.

Президент указал на то, что потеря политической самостоятельности напрямую сказывается и на экономическом состоянии европейских стран. Так, на рынках многих штатах США энергоносители сегодня можно купить гораздо дешевле, чем в Германии. Немецкое производство же в целом находится в упадке, многие предприятия закрываются.

В то же время отметил Путин, общая деградация коснулась и отношения между Европой и Россией.

«Это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградируют. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейской политики», — подчеркнул президент.

Путин также выразил надежду на то, что текущий холодный период в отношениях пройдёт. Россия, напомнил он, всегда готова возобновить контакты.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно напоминали о том, что чересчур тесное сотрудничество с США чревато для Европы потерей независимости, однако не были услышаны. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко констатировала, что США уже полностью подавили Европу и сделали её своим вассалом.

При этом некоторые европейские политики всё же пытаются призвать континент к единству и самостоятельности — например, позднее в том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне заявил, что европейские страны должны показать, что они как «не вассалы» по отношению к Вашингтону. В свой речи о будущем Европы он предупредил, что в ближайшие годы регион столкнётся с серьёзной угрозой ослабления. Однако подобные заявления французского лидера, как объяснил в беседе с ИА Регнум политический эксперт Денис Денисов, стоит воспринимать скорее как попытки заработать себе очки и стать популярным политиком на фоне слабого канцлера Германии Олафа Шольца.