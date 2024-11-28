Путин: США опустили Европу ниже плинтуса
Астана, 28 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Европа утратила политическую субъектность и стала полностью зависеть от воли США. Такое мнение высказал 28 ноября президент России Владимир Путин.
«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет «польку-бабочку» только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — заявил Путин на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.
Президент указал на то, что потеря политической самостоятельности напрямую сказывается и на экономическом состоянии европейских стран. Так, на рынках многих штатах США энергоносители сегодня можно купить гораздо дешевле, чем в Германии. Немецкое производство же в целом находится в упадке, многие предприятия закрываются.
В то же время отметил Путин, общая деградация коснулась и отношения между Европой и Россией.
«Это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградируют. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейской политики», — подчеркнул президент.
Путин также выразил надежду на то, что текущий холодный период в отношениях пройдёт. Россия, напомнил он, всегда готова возобновить контакты.
Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно напоминали о том, что чересчур тесное сотрудничество с США чревато для Европы потерей независимости, однако не были услышаны. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко констатировала, что США уже полностью подавили Европу и сделали её своим вассалом.
При этом некоторые европейские политики всё же пытаются призвать континент к единству и самостоятельности — например, позднее в том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне заявил, что европейские страны должны показать, что они как «не вассалы» по отношению к Вашингтону. В свой речи о будущем Европы он предупредил, что в ближайшие годы регион столкнётся с серьёзной угрозой ослабления. Однако подобные заявления французского лидера, как объяснил в беседе с ИА Регнум политический эксперт Денис Денисов, стоит воспринимать скорее как попытки заработать себе очки и стать популярным политиком на фоне слабого канцлера Германии Олафа Шольца.