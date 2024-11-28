Астана, 28 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российские военные будут постепенно занимать новые позиции на фронте в зоне проведения спецоперации. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане по итогам своего визита в Казахстан.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что сейчас Вооружённые силы России уверенно наступают практически на всём протяжении линии фронта.

«Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас — благодаря мужеству наших ребят», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера признал, что Россия побеждает в украинском конфликте. Он уточнил, что инициатива на фронте сейчас находится в руках армии России, которая добивается успехов на поле боя.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 26 ноября, что динамика на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации неблагоприятна для украинской армии и её, вероятнее всего, будут обсуждать на заседании совета Украина — НАТО.

Путин заявил, что российские военные в зоне СВО воюют за будущее своей Родины. Президент РФ добавил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, в очередной раз решивших разрушить Россию и нанести ей стратегическое поражение.