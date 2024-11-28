Астана, 28 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отверг слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что он специально «пугал» её своим лабрадором Кони.

Дмитрий Астахов/ РИА Новости

«Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал — я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринуждённую, приятную атмосферу», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан.

Он подчеркнул, что уже потом узнал, что Меркель боится собак. Российский лидер рассказал, что исходил из того, что в Европе относятся к домашним животным очень позитивно.

«Я ещё раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты ещё вдруг когда-нибудь, — я понимаю, что это маловероятно сегодня, — вдруг когда-нибудь приедешь — ни в коем случае не буду этого делать», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака президента России — лабрадор Кони, что напугало канцлера ФРГ. Путину пришлось взять собаку на поводок и шлёпнуть. Некоторые немецкие таблоиды утверждали, что российский лидер сделал это намеренно. По их мнению, он не мог не знать о страхе Меркель перед собаками — в 1995 году её укусил пёс.

В 2022 году Меркель рассказала подробности инцидента с лабрадором Кони. Она заявила, что ещё до встречи в Сочи в ходе переговоров в Кремле Путин поинтересовался, боится ли она собак, а потом подарил ей игрушечного пса.

В 2024 году Меркель вновь упомянула этот эпизод — в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021».