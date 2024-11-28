Москва, 28 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал данные о том, что многодетная семья из Набережных Челнов хочет назвать 15-го ребёнка в честь ракетного комплекса «Орешник».

Виталий Тимкив/РИА Новости

В ходе пресс-конференции по итогам двухдневного визита российского лидера на саммит ОДКБ в Казахстан, Путина спросили об отношении к такому необычному имени для новорождённого.

Президент отметил, что это личное, семейное дело четы из Набережных Челнов, но лучше им посоветоваться с бабушкой и дедушкой.

«Пусть они ещё с бабушкой, с дедушкой посоветуются, наверно. Это будет даже правильней, чем советоваться со мной», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что российская пара рассматривает вариант имени Орешник для 15-го ребёнка. В семье уже есть сын по имени Природа и дочери Россия-Святосия-Святороссия и Славянида. Отец семейства Владимир Сухов рассказал, что не против дать имя Орешник или Орешница во «имя и слову защиты планеты, земли Российской Федерации, нашей великой страны».

Про ракеты «Орешник» стало известно 21 ноября, после того, как российские военные ударили по заводу Южмаш в Днепропетровске. Кадры применения новых баллистический ракет средней дальности вызвали обсуждение по всему миру, так как эксперты не могли прийти к единому мнению, что за оружие применялось. Как отметил Владимир Путин, РФ и в дальнецшем намерена использовать «Орешник», а мощнойсть этих ракет сопоставима с «падением метеорита».