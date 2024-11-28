Астана, 28 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В России обдумывают выделение беспилотных летательных аппаратов в отдельный вид войск. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Вопрос обсуждается в Генштабе и в Министерстве обороны страны. По словам главы государства, в ходе боевых действий на Украине дроны активно применяются обеими сторонами конфликта. При этом российские военные используют их чаще. Вооружённые силы Украины (ВСУ) же вслед за ВС России стали запускать дроны на оптоволокне, которые не поддаются влиянию средств РЭБ. Обмен информацией и взаимное обогащение ей происходит быстро, подчеркнул он.

«Наши военнослужащие, наши ребята научились реагировать почти молниеносно, причём прямо на месте, очень много в зоне боевых действий пришло людей с очень хорошим образованием», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он добавил, что Армия России уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне проведения специальной военной операции. Президент предположил, что постепенно благодаря мужеству бойцов будут заниматься новые и новые позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября глава государства отметил, что специальная военная операция подтвердила эффективность многоцелевого использования БПЛА на фронте. Важность беспилотных систем теперь понятна всему мировому сообществу, подчеркнул он.

Глава государства сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. До конца года Вооружённые силы России получат порядка 1,4 млн различных дронов. При этом российский лидер призвал искать средства поражения беспилотных летательных аппаратов для защиты военных и гражданских объектов страны.

В октябре глава государства отметил, что современные беспилотные системы коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Скорость беспилотников, выпускаемых российским ОПК, достигает значений в 300, 500 и даже 700 км в час. По словам главы государства, подобные системы способны выполнять задачи армейской боевой авиации и противодействовать крупным летательным аппаратам.