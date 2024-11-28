Астана, 28 ноября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Украина не может сделать ядерное оружие, только «грязную бомбу», но ответ России будет адекватным. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Серегй Корсун ИА Регнум

Говоря о возможности использования Киевом ядерного оружия, Путин отметил, что Украина была очень развитой в промышленном отношении республикой СССР, но теперь там «всё утрачено».

«Поэтому сегодня сделать почти с нуля будет практически невозможно. Что-то грязное, — как говорят, «грязную бомбу», отходы с атомных электростанций, — можно собрать, конечно. Но и в этом случае ответ будет абсолютно адекватный угрозам Российской Федерации», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины. Он отметил, что в противном случае РФ будет использовать все имеющиеся средства поражения.

Газета The New York Times 22 ноября опубликовала материал о том, что ряд американских и европейских чиновников выдвигает идею вернуть Киеву ядерное оружие и разместить на Украине арсенал других вооружений США.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея передать ядерное оружие Украине звучит абсурдно. Факт нападения на Россию приведёт к ответным действиям, согласно обновлённой ядерной доктрине РФ, подчеркнул он.

28 ноября издание Newsweek со ссылкой на представителя Белом дома сообщило, что США не планируют поставлять ядерное оружие киевскому режиму.