Астана, 28 ноября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы по сути сейчас ведём боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева.

Президент России назвал безответственными тех политиков, которые заявляют о необходимости передачи ядерного оружия Киеву. Такие заявления могут делать только те, кто ни за что не отвечает и не чувствуют никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.

Если какое-то из государств решит официально передать Киеву ядерное оружие, с его стороны это будет нарушением всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения, отметил российский лидер. Он напомнил, что Украина когда-то была очень высокотехнологичной и развитой в промышленном отношении республикой СССР.

На сегодняшний день она утратила все прежние достижения. Разработать на Украине ядерное оружие с нуля было бы нереально. В случае создания Киевом «грязной бомбы» со стороны России последует ответ, адекватный угрозам её безопасности, подчеркнул Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932179" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в издании The New York Times вышла статья об обсуждении некоторыми чиновниками из США и стран Европейского союза идеи вернуть ядерное оружие Киеву. Кроме того, рассматривается вопрос размещения на украинской территории арсенал других вооружений США.

Комментируя эту информацию, зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев назвал абсурдной идею возврата ядерного оружия Украине, которая находится в состоянии вооружённого конфликта с ядерной державой. Он подчеркнул, что, как гласит обновлённая ядерная доктрина России, такой шаг будет считаться нападением на Россию и приведёт к ответным действиям.

Американский журнал Newsweek 28 ноября опубликовал материал, в котором приводится заявление представителя Белом дома. Американский чиновник заявил, что Вашингтон не планируют поставлять ядерное оружие Киеву.