Орехово-Зуево, Московская область, 28 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Жительница одного из поселков в Орехово-Зуевском районе Московской области умерла после того, как выпила уксус. Девушке стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу, однако спасти уже не смогли. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Global Look Press

Местные жители поселка Шевлягино обнаружили 34-летнюю женщину без сознания на обочине дороги.

«Скорая госпитализировала пострадавшую. Врачи диагностировали у неё острое отравление уксусной кислотой. Девушка находилась в критическом состоянии. Пациентка скончалась, не приходя в сознание», — рассказал собеседник.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владикавказе умер мужчина, который выпил уксус, оказавшийся в бутылке минеральной воды «Джермук». 65-летний мужчина приобрёл рядом с ЦУМом минеральную воду популярной марки. Придя домой, пенсионер открыл при родственниках бутылку и сделал пару глотков, в результате чего получил сильнейший ожог пищевода: в бутылке вместо воды оказалась уксусная эссенция.