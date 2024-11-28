Москва, 28 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Блогер-миллионник, модель Анастасия Костенко сравнила на своей странице в соцсети Instagram (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) своего брата после операции с бойцами СВО, высказавшись о военных в уничижительной форме.

ТАСС Анастасия Костенко

Девушка опубликовала кадры, на которых её брат-подросток запечатлён после пластической операции. Участница конкурсов красоты спросила у него, счастлив ли он, и, услышав утвердительный ответ, заявила, что родственник «вялый, как СВОшник».

Высказывание Анастасии спровоцировало негативную реакцию среди пользователей Сети. Подписчики девушки заявили, что такое сравнение совсем не уместно и не смешно.

«Ещё так презрительно: «СВОошник». Не солдат, не военный, вернувшийся с боевых действий. Я её ещё жалела в глубине души по некоторым моментам, но теперь <…>», — возмутилась одна из читательниц.

«Мой брат из плена вернулся, и в госпитале долгое время провёл, и это — не смешно <…>. Встретила бы случайно, в рожу бы плюнула», — написала другая подписчица.

Также модели припомнили использование цитаты министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса в своих постах-stories.

После шквала возмущённых комментариев и жалоб Анастасия удалила ролик со своей страницы.

На негодование пользователей Сети отреагировала глава лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью защищают Родину, и получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — написала она в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум 31 октября, Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении комика и блогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооружённых сил России. Если его признают виновным, то его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей.