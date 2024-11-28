Астана, 28 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Россия не исключает использования гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» для ударов по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Не исключаем и использования «Орешника» по военным объектам, объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений. И в Киеве в том числе», — сказал он.

Путин добавил, что бессмысленно наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной, небольшой по объёму цели. По его словам, это «всё равно, что из пушки палить по воробьям».

Президент напомнил, что киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам в РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство. Он рассказал, что блоки ракеты способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с и поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.

Российский лидер отметил, что всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.

Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.