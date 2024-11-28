Астана, 28 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ — это её выбор, Россия относится к нему с уважением. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«На мой взгляд, любая страна — член организации должна сама для себя определить, что соответствует её национальным интересам, и мы будем относиться к этому с уважением», — заявил Путин.

Нынешний кризис в отношениях Армении и ОДКБ связан с внутриполитической ситуацией в республике и с последствиями событий в Нагорном Карабахе, отметил президент России.

Путин напомнил, что ОДКБ создана для защиты стран — членов от внешней агрессии. Нагорный Карабах не имеет прямого отношения к Армении с юридической точки зрения, поскольку Ереван не признал Карабах независимым государством. Кроме того, Армения не включала Карабах в свой состав. В этой связи странно предъявлять к ОДКБ претензии в том, что она не участвовала в боевых действиях в Карабахе.

Президент России также отметил, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ и со временем может вернуться к полноформатной работе в рамках ОДКБ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он заявил, что страна выйдет из состава организации, когда посчитает это необходимым.

В сентябре Пашинян заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с обвинениями Пашиняна и что от ОДКБ не исходит и не может исходить никакой угрозы для суверенитета Армении.

На саммит ОДКБ, который 28 ноября прошёл в Астане, Пашинян не приехал. в Астану. Его пресс-служба накануне сообщила, что позиция Еревана относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась.