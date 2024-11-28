Астана, 28 ноября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Россия надеется на развитие отношений с Афганистаном и действующим руководством этой страны, ситуация там стабилизируется. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

РИА Новости/Стрингер

«В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся нам выстроить отношения с Афганистаном, и мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется», — сказал Путин.

Он добавил, что у России с действующим руководством Афганистана есть отношения, которые будут развиваться.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября в Госдуму внесли законопроект, который может позволить исключить «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из российского списка террористических организаций. Документ предусматривает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной в РФ террористической, если будет подтверждено, что она прекратила поддерживать терроризм или совершать преступления, а также отказалась от соответствующей пропаганды.

25 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о готовности России исключить «Талибан» из «чёрного списка» террористов. Он также сообщил о намерении Москвы активизировать сотрудничество с Кабулом для укрепления политических и экономических связей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что отмена для «Талибана» статуса террористической организации поможет развитию контактов с афганским руководством. Он напомнил, что талибы — это сила, удержавающая власть в республике.