Астана, 28 ноября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает хорошими итоги своего государственного визита в Казахстан. Он заявил об этом 28 ноября на пресс-конференции в Астане.

РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

«Хорошо», — сказал российский лидер в ответ на советующий вопрос.

Глава государства отметил, что Казахстан является не просто союзником и надёжным партнёром России, а под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева успешно развивается, показывая стабильный очень устойчивый и надёжный рост.

«Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования в сфере экономики, для инвестиций», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 ноября российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом. У трапа самолёта в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана.

Главы государств провели переговоры, в ходе которых Токаев назвал Казахстан надёжным стратегическим партнёром и союзником России в очень непростое время. Путин, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным, самым лучшим образом.

Путин и Такоев также подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Кроме этого, президенты России и Казахстана вместе нарисовали на полотне мост дружбы между двумя странами.