Москва, 28 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Снежную «бурю столетия», обрушившуюся на Дальний Восток, удалось запечатлеть со спутников. Снимками и видео поделился «Роскосмос» в Telegram-канале.

Кадр из видео

Кадры сделали «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М».

«На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришёл с Корейского полуострова и принёс с собой ураганный ветер и рекордный снегопад», — уточнили в компании.

Отмечалось, что, несмотря на экстремальные условия, сотрудники космодрома «Восточный» продолжили готовить к запуску ракету «Союз». Её старт со спутником «Кондор-ФКА» №2 запланирован на 30 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся на город снежной «бури столетия», в ходе которой выпало три месячных нормы осадков. Уточнялось, что связи с этим городской сервисно-торговый комплекс и привлечённая техника круглосуточно убирают снег, а учащихся школ до 29 ноября включительно перевели на дистанционное обучение.

Позднее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что снежная буря должна полностью закончиться к выходным. По её словам, такого рода бури — не очень редкое явление в Дальневосточном регионе, где в начале зимы и конце осени часто наблюдается прохождение южных циклонов, приносящих туда высокую температуру воздуха, потепление, а затем снегопады, снежные бураны и т.п.