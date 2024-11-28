Астана, 28 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Нынешние власти Украины являются узурпаторами, потому что утратили свою легитимность. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

ABACA/ТАСС

Глава государства задался вопросом, за что сейчас должны жертвовать своими жизнями насильно мобилизованные в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) военнослужащие и офицеры.

«За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? <…> С юридической точки зрения [они] не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти», — сказал он в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Российский лидер подчеркнул, что исполняющие приказы киевского режима люди становятся соучастниками этих преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако выборы украинского лидера не проводились.

В конце мая Путин отмечал, что теперь единственной легитимной властью на Украине остаются, возможно, парламент и спикер Верховной рады. Глава государства пояснил, что конституция Украины предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале сентября заявил, что Зеленский де-юре не является законным представителем власти. Представитель Кремля добавил, что законная власть на Украине закончилась ещё в 2014 году, когда там произошёл государственный переворот.