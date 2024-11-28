Москва, 28 ноября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и региональных исполнительных органов. Указ опубликован 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

«Постановляю <…> ежегодно, до 1 февраля, представлять президенту Российской Федерации доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателей за отчётный период», — говорится в документе.

В число критериев вошли, в том числе, доверие населения к представителям власти, суммарный коэффициент рождаемости, уровни бедности и образования жителей региона, темпы роста доходов и цифровизации, качество среды в опорных населённых пунктах.

Кроме того, одним из критериев стала удовлетворённость участников специальной военной операции условиями медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства.

Путин поручил администрации президента в течение двух месяцев разработать и представить ему на утверждение методику подсчёта значений показателей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Путин сообщил рассказал, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы, включая здравоохранение, добавил он.