Москва, 28 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Картина «Сердце гонки» стала лауреатом всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал» и получила статуэтку в номинации «Digital-проект». Фильм рассказывает о гоночной команде LADA Sport ROSNEFT и российских кольцевых гонках. Он снят компанией «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фильм о команде LADA Sport ROSNEFT победил в номинации «ТЭФИ-Капитал»

В фильме «Сердце гонки» показана драматичная борьба за пьедестал Российской серии кольцевых гонок сезона 2023 года. Зрители картины увидят и услышат, что происходило в гаражах гоночной команды LADA Sport ROSNEFT, о чём говорили и что чувствовали пилоты, инженеры, механики и техники.

По итогам сезона 2023 года гоночная команда LADA Sport ROSNEFT стала сильнейшей в командном зачете класса «Супер Продакшн». При этом пилот Михаил Митяев выиграл личный зачет, завоевав Кубок России. Иван Чубаров — в дебютном для себя сезоне — стал вице-чемпионом в классе «Туринг».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фильм о команде LADA Sport ROSNEFT победил в номинации «ТЭФИ-Капитал»

Команда стала одной из самых титулованных в стране, занимая высокие места на состязаниях. Сегодня за команду выступают сильнейшие гонщики страны: Кирилл Ладыгин, Владимир Шешенин, Леонид Панфилов, Михаил Митяев и Иван Чубаров. Пилоты LADA Sport ROSNEFT демонстрируют мастерство вождения, находясь за рулём исключительно отечественных авто.

По итогам сезона 2024 года LADA Sport ROSNEFT снова смогла выиграть командный Кубок России. Кроме того, команда одержала уверенные победы и в других дисциплинах: завоевала победу на ралли «Шелковый путь», а также в третий раз подряд стала чемпионом России по картингу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фильм о команде LADA Sport ROSNEFT победил в номинации «ТЭФИ-Капитал»

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar-100 и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС компании.