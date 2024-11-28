Белгород, 28 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В результате атаки украинского FPV-дрона на движущийся легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района получили ранения два мирных жителя. Об этом 28 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В селе Устинка Белгородского района движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации пострадали двое мужчин», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, один из мужчин получил минно-взрывную травму и ранение спины, а второй — баротравму, после чего их попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу для оказания первой помощи, а затем переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков уточнил, что украинские боевики совершили две атаки дронами на село Грузское Борисовского района. Первый из них ударил по частному дому, а второй взорвался на территории сельхозпредприятия, из-за чего получили повреждения четыре легковых автомобиля.

«В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атак двух FPV-дронов в одном доме выбиты окна, в двух легковых автомобилях разбиты стёкла, а также посечён кузов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 ноября украинские боевики провели массированную атаку беспилотников на территорию Краснодарского края. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома в Славянске-на-Кубани, в результате чего получила ранения мирная жительница. Всего над Кубанью сбили ночью 14 дронов.

Позднее в этот же день глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в районе сохраняется сложная обстановка. Серьёзных нарушений нет, мост через реку Протока цел, однако на территории района могут находиться обломки дронов.