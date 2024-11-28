ФИФА запретила сборной Буркина-Фасо играть с Россией
Уагадугу, 28 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Буркина-Фасо играть со сборной России. Об этом 28 ноября рассказал глава отдела связей с общественностью Федерации футбола (ФФБ) африканской страны Кадер Траоре.
«Со слов генерального секретаря нашей федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Всё потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — приводит слова функционера Sport24.
Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.
Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо позднее сообщил, что с Российским футбольным союзом уже достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра может состояться в ноябре 2025 года.
В 2024 году российская сборная сыграла пять матчей, одержав победу над Сербией со счётом 4:0, Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.