Уагадугу, 28 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Буркина-Фасо играть со сборной России. Об этом 28 ноября рассказал глава отдела связей с общественностью Федерации футбола (ФФБ) африканской страны Кадер Траоре.

SFSI via www. imago-images.de/Global Look Press

«Со слов генерального секретаря нашей федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Всё потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — приводит слова функционера Sport24.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо позднее сообщил, что с Российским футбольным союзом уже достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра может состояться в ноябре 2025 года.

В 2024 году российская сборная сыграла пять матчей, одержав победу над Сербией со счётом 4:0, Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.