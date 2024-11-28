Астана, 28 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности по итогам саммита в Астане подписали совместную итоговую декларацию Совета коллективной безопасности. Текст документа 28 ноября опубликовала пресс-служба Кремля.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Отмечается, что участники намерены продолжать межгосударственное взаимодействие в соответствии с документами организации и национальными интересами. Также они готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами для укрепления мировой безопасности и стабильности.

Отдельно подчёркивается необходимость соблюдать принцип суверенного равенства вне зависимости от уровня государства и соблюдать баланс сил и интересов всех участников международного сообщества.

Участники затронули тему эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, призывая к прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе и обеспечению возможности доставлять гуманитарную помощь нуждающимся народам.

Лидеры стран подтвердили готовность проводить коллективную работу по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, торговлей наркотиками и оружием, а также нелегальной миграцией.

Также в декларации подчёркивается, что военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер.

Отвергаются и осуждаются попытки переписать историю Второй мировой войны и исказить её итоги. Лидеры стран-участников призвали мировое сообщество противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, а также оправданию и пропаганде нетерпимости.

Была отмечена важность сохранности исторической памяти о подвиге солдат и других людей, боровшихся с фашизмом и отстоявшим право на свободу.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры государств ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита, который проходит 28 ноября в Астане. В их числе решения об укреплении союзнических отношений и перечне современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых для быстрого развёртывания Центральноазиатского региона. Кроме того, было подписано решение о программе по укреплению таджикско-афганской границы.

Президент России Владимир Путин пригласил военнослужащих стран ОДКБ принять участие в параде Победы в Москве в 2025 году. Также он отметил, что ожидает приезда на саммит лидеров государств — членов ОДКБ.

Он также провёл небольшой «разговор на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Предыдущая встрече Путина и Рахмона состоялась в октябре в Ашхабаде на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».