Прокопьевск, Кемеровская область, 28 ноября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В Прокопьевске Кемеровской области в одном из магазинов нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома из-за истязаний отчима. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, ребёнок постоянно подвергался избиениям и издевательствам со стороны мужа матери. Отчим неоднократно заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка и разбил ему губу, причём пытался скрыть повреждения самостоятельно. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября мальчик сбежал из дома.

Как передаёт Telegram-канал «112», после побега школьник отправился в магазин, где спрятался за прилавком с молоком, выходя из него, чтобы поесть. Мать обратилась в полицию только спустя сутки после пропажи сына.

28 ноября областное управление МВД подтвердило информацию, что ребёнок найден живым. Сейчас мальчик изъят из семьи, с ним работают психологи. Его отчима уже задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Также открыто дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц органов опеки.

Как передавало ИА Регнум 21 ноября, в подмосковных Люберцах арестовали 28-летнего нелегального мигранта из Таджикистана, насмерть забившего пятимесячную дочь. Мужчина проживал в России с супругой, гражданкой Украины, и четырьмя детьми: двумя родными, включая убитую девочку, и двумя детьми супруги от первого брака. После убийства младенца её восьмилетнюю сводную сестру забрал биологический отец, а младшего брата изъяли органы опеки. На данный момент решается вопрос о лишении матери детей родительских прав.