Москва, 28 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления. Об этом 28 ноября заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По его словам, многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.

Также можно повысить энергоэффективность жилья, заменив окна на энергосберегающие и поставив утеплённые двери. Такой подход хорош в холодных регионах, где существенная сумма уходит на плату за отопление.

«Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования современных систем управления отоплением. «Умное» отопление позволяет автоматически регулировать мощность обогревательных приборов в зависимости от температуры на улице», — процитировала его «Газета.Ru».

Следующим способом Бондарь назвал проведение профессиональной оценки энергоэффективности помещений. Специалисты могут указать на нарушение теплового контура. Траты на устранение позднее окупятся за счёт снижения коммунальных платежей.

Жителям стоит отслеживать новости о различных субсидиях и льготах. У ряда категорий граждан есть право на скидки до 50% на оплату ЖКХ. Оформить их можно в местных органах соцзащиты, напомнил эксперт.

Наконец, те, кто в жилищах использует индивидуальное отопление, могут перейти на альтернативные источники энергии — солнечные панели или тепловые насосы, заключил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила, что пенсионеры в России имеют ряд льгот при оплате ЖКУ. Они предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышает определенную долю доходов. Этот показатель устанавливают регионы. Также закон предусматривает компенсацию расходов по капитальному ремонту для некоторых групп пенсионеров.

Епифанова добавила, что есть льготы для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда. С ноября вступают в силу новые правила расчёта компенсаций за коммунальные платежи. Благодаря им пенсионерам будут реже отказывать в выплатах из-за долгов за ЖКУ.

Бондарь в августе сообщил, что в России также есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан предпенсионного возраста. Они имеют право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект недвижимости каждого вида, например на одну квартиру, один дом и один гараж.