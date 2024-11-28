Одинцово, Московская область, 28 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Одинцовский городской суд Московской области отправил под арест 26-летнего блогера Гаджи Гаджиева, который сбил женщину с ребёнком в коляске во время дрифта. Заседание суда проходило 28 ноября.

Кадр из соцсети

По решению суда автоблогер будет находиться под стражей до 15 января 2025 года.

Перед началом заседания он рассказал, что в момент наезда на людей не понял, что произошло.

«Я услышал крик, увидел коляску, там кто-то лежит, я её вот так поднял. Мне начали кричать: не трогай, ребята, скорую вызовите, что-нибудь сделайте. И всё, вызвали скорую. Ребенок не был в коляске, он был на руках у кого-то», — процитировал Гаджиева РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в Одинцово Гаджиев устроил дрифт на своём BMW и врезался в толпу людей. Два человека — женщина с ребёнком — были госпитализированы с травмами. Против Гаджиева было возбуждено уголовное дело по ст. 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267 п. 1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Прокуратура Московской области 26 ноября сообщила о задержании Гаджиева.

В прошлом Гаджиев уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за агрессивной езды. В октябре 2023 года его задерживали в Дагестане за выезд на встречку и резкий поворот в запрещённом месте. Манёвры он совершал на незарегистрированном автомобиле.