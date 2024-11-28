Сбившего людей во время дрифта в Подмосковье блогера Гаджиева арестовали
Одинцово, Московская область, 28 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Одинцовский городской суд Московской области отправил под арест 26-летнего блогера Гаджи Гаджиева, который сбил женщину с ребёнком в коляске во время дрифта. Заседание суда проходило 28 ноября.
По решению суда автоблогер будет находиться под стражей до 15 января 2025 года.
Перед началом заседания он рассказал, что в момент наезда на людей не понял, что произошло.
«Я услышал крик, увидел коляску, там кто-то лежит, я её вот так поднял. Мне начали кричать: не трогай, ребята, скорую вызовите, что-нибудь сделайте. И всё, вызвали скорую. Ребенок не был в коляске, он был на руках у кого-то», — процитировал Гаджиева РЕН ТВ.
Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в Одинцово Гаджиев устроил дрифт на своём BMW и врезался в толпу людей. Два человека — женщина с ребёнком — были госпитализированы с травмами. Против Гаджиева было возбуждено уголовное дело по ст. 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267 п. 1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).
Прокуратура Московской области 26 ноября сообщила о задержании Гаджиева.
В прошлом Гаджиев уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за агрессивной езды. В октябре 2023 года его задерживали в Дагестане за выезд на встречку и резкий поворот в запрещённом месте. Манёвры он совершал на незарегистрированном автомобиле.