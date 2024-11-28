Москва, 28 ноября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Учитывая рост продолжительности жизни человека, в скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Об этом 28 ноября заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет. Я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — процитировало её «РИА Новости».

Скворцова выступала на сессии Конгресса молодых ученых «Молодёжь в науке: строим технологическое будущее», который проходит в Москве.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года выросла до 74 лет. Это стало рекордным показателем для России. Таких результатов удалось добиться за счёт совместной работы властей и медиков, подчеркнул глава государства.

В октябре 2024 года президент на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что нужно добиться роста продолжительности жизни в России до 78 лет, а потом достичь показателя 80 лет. Он также отметил важность сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.