Бельгия, 28 ноября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Скончался канадский подполковник Кент Миллер, принимавший участие в подготовке бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило на официальном сайте правительство страны.

Социальные сети Кент Миллер

«С прискорбием группа Joint Task Force Ukraine сообщает о гибели одного из солдат, подполковника Кента Миллера», — отмечается в тексте.

Указано, что военный умер 25 ноября от медицинских осложнений. Службу он проходил в Бельгии. Туда мужчину командировали в качестве специалиста по планированию и координации в рамках канадской операции Unifier. Её цель заключалась в подготовке украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что прежде в зоне боевых действий появились советники и инструкторы, теперь там наёмники и целые подразделения, вооружённые странами НАТО. Они определяют, какие российские города будут атакованы, согласовывают военные действия и отдают приказы. НАТО, подчеркнул спикер Госдумы, участвует в военных действиях на Украине и ведёт войну с Россией.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что в районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые страны НАТО уже получают обратно тех, кто был направлен на Украину якобы для обучения ВСУ. По её словам, государства предпочитают умалчивать подобную информацию.