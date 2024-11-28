Санкт-Петербург, 28 ноября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Умерла советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, известная по роли в сериале «Улица разбитых фонарей», Вера Карпова на 92-м году жизни. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Театра Комедии им. Н. П. Акимова.

Кадр из к/ф «Лиговка» Россия, 2010 Вера Карпова

«Ещё недавно, 29 октября, на юбилейном вечере по случаю 95-летия театра Комедии она выходила к зрителям <…> Это невосполнимая утрата! Скорбим, любим и помним навсегда», — говорится в Telegram-канале учреждения.

Театр позже сообщит о дате и месте прощания с усопшей.

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). После школы поступила в юридический институт, но ушла из него через год, твёрдо решив стать актрисой. В Ленинградский театральный институт её не приняли, тогда она подала заявления в три московских вуза, и все они захотели принять девушку.

Карпова выбрала Училище имени Щукина и закончила его в 1956 году. После выпуска её пригласили работать в Ленинградский театр комедии (ныне — Театр Комедии им. Акимова).

Актриса сыграла на сцене более 80 ролей. В 2018 году её наградили премией «Фигаро» в номинации «За служение Театральному Отечеству», а в 2019 году вручили «Золотую маску» в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».

Также Вера Карпова снималась в кино, в том числе исполнила роль старухи-процентщицы в фильме «Преступление и наказание» 2007 года. Кроме того, она сыграла в сериалах «Улиц разбитых фонарей» и «Сто лет пути».