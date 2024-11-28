Москва, 28 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Жители Китая следят за трансляциями и видео из Московского зоопарка, а особой популярностью среди них пользуется панда Катюша. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

По словам Акуловой, в китайском городе Чэнду она встретилась с двумя подписчицами, которые подарили ей торт и поздравили её с днём рождения. Две девушки рассказали директору зоопарка о популярности трансляций в Поднебесной.

«Оказывается, Московский зоопарк пользуется огромной популярностью в Китае! Видео с пандой Катюшей пользуются большой популярностью, зрители активно делятся ими в социальных сетях, а также смотрят наши трансляции», — написала Акулова.

По словам директора зоосада, в Китае многие считают Катюшу одной из самых известных панд.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюши), азиатских слонов, орангутангов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.