Астана, 28 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Для победы в конфликте на Украине необходимы мотивация и внутренняя готовность человека к ведению борьбы. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства уточнил, что исход любого вооружённого конфликта определяется на поле боя, даже в случае наличия у военных наиболее современного оружия.

«Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется — и к самопожертвованию во имя Отечества», — сказал он на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера признал, что Россия побеждает в украинском конфликте. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий на стороне российских военных, которые добиваются успеха на фронте.

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный 23 ноября заявил, что Россия совершит мощный прорыв на фронте, когда сможет накопить достаточно ресурсов и «технологических материалов» для этого. По его мнению, на данный момент на поле боя наблюдается «ступор» из-за «роботов», которое привело к остановке продвижения обеих армий.

Американский журнал Forbes 15 ноября назвал «зловещим знаком» для ВС начало штурма российскими войсками города Купянска в Харьковской области. Отмечалось, что это говорит о значительном превосходстве Вооружённых сил России.