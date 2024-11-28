Амстердам, 28 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Власти Нидерландов передали Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 28 ноября заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налёты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Брекелманс не назвал сроки, когда вооружение передали Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября ракета ЗРК Patriot, запущенная, чтобы сбить ракету российского комплекса «Искандер», упала на жилой дом. Очевидцы опубликовали обломки упавшего боеприпаса. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибли 10 человек и 55 пострадали.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что российская армия в ходе специальной военной операции на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, использующимся в военных целях.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.