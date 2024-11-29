Москва, 29 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Более 6,6 тыс. крупных и средний предприятий по всей стране стали участниками нацпроекта «Производительность труда» за время его реализации. Всем им помогают совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции для получения ощутимого экономического эффекта. Благодаря помощи специалистов существенные улучшения ощутили уже 5,5 тыс. участников нацпроекта. Так, их совокупная прибыль уже увеличилась на 434 млрд рублей.

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И работа по стимулированию производительности труда будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжат свою работу на предприятиях и специалисты Федерального и региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК).

«Адресную работу по повышению эффективности участников федпроекта в 2025–2030 годах направим на отрасли, где больше всего средних и крупных предприятий с высокой занятостью, — это обрабатывающая промышленность, АПК и отрасли с низкой производительностью труда: транспорт, туризм, строительство, ЖКХ. Кроме того, создадим не менее 10 отраслевых центров компетенций на базе всех профильных министерств», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов на пленарной сессии форума «Производительность труда и наставничество».

Для того чтобы создавать современную производственную культуру, эксперты ФЦК и РЦК помогают перестраивать внутрипроизводственную логистику, загружать оборудование, сокращать простои на предприятиях. В среднем реализация проекта на предприятии позволяет сократить время протекания процессов на треть и увеличить выработку на 45%.

Например, предприятие «Эксперимент» из Кировской области при поддержке экспертов смогло в полтора раза увеличить объем кроя для производства детской одежды и трикотажа.

«Фабрика улучшила показатели сразу на двух участках — в раскройном цехе и цехе трафаретной печати. Численность работников предприятия не изменилась. Нарастить выпуск продукции нам позволило обучение сотрудников бережливому производству и формирование у них набора необходимых компетенций», — говорит гендиректор компании Юлия Вахрамеева.

В целом в рамках нацпроекта адресную поддержку получают около 30 швейных фабрик с общей выручкой 47 млрд рублей. Девять из них уже завершили пилотные проекты и получили дополнительную добавленную стоимость в размере около четырёх миллиардов рублей. А средний показатель роста производительности труда у них превысил 40%.

Тем временем компания «Каскад» из Адыгеи почти в два раза увеличила выработку производства копченых сыров. По совету экспертов на предприятии модернизировали схему укладки сырья в печи для снижения цикла копчения и повышения качества процесса. Также там изменили режим работы персонала участка: с круглосуточной работы операторы перешли на работу по сменам. Экономической эффект от оптимизации составил 67 млн рублей.

«В нацпроект мы вступили для того, чтобы наиболее эффективно подготовить наше предприятие к росту объемов производства, ведь наша продукция востребована и мы нацелены на расширение своего присутствия на рынке», — подчеркнул гендиректор компании «Каскад» Андрей Кравченко.

В ближайшее время компания намерена увеличить производительность участка копчения еще на 30%, а также заняться оптимизацией работы других цехов.

Овладеть базовыми навыками бережливого производства — находить и устранять неэффективные процессы, улучшая финансовые результаты предприятия — помогает «Фабрика процессов». Участники этой учебной площадки собираются в команду и берут на себя роли — от директора и начальника цеха до логиста и рядового сотрудника. Такой опыт получили недавно сотрудники амурских компаний «Одеон» и «Фридом».

«Участие в «Фабрике процессов» помогает взглянуть со стороны на своё производство и понять, что можно усовершенствовать», — отметил директор компании полиграфического комплекса «Одеон» Константин Завалишин.

«Фабрика процессов» основана на проверенных методиках ФЦК, которые доказали эффективность на более чем 1,7 тыс. предприятиях — участниках нацпроекта. Обучение проводят подготовленные тренеры.

«Используя полученный во время обучения опыт, сотрудники компаний стремятся добиться результатов уже на своем рабочем месте. Предприятия в итоге получают мотивированных и настроенных на результат сотрудников, способных самостоятельно выстраивать эффективные процессы на рабочем месте», — говорит старший тренер ФЦК Альберт Бикбулатов.

ФЦК открыл уже более 100 фабрик производственных, офисных и логистических процессов и обучил принципам бережливого производства более 120 тысяч сотрудников предприятий и организаций из разных отраслей экономики и разных регионов. Так, одним из активных участников нацпроекта нацпроекта стала Московская область.

«К участию в национальном проекте «Производительность труда» привлечены 280 предприятий региона. А суммарный экономический эффект, который был достигнут компаниями за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил девять миллиардов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

К примеру, на 72% увеличила выработку ключевой продукции подмосковная «Фабрика упаковки» — один из ведущих заводов — производителей игрушек и товаров для творчества в России. Компания в большом объёме выпускает картины по номерам, алмазную мозаику и воздушный пластилин.

«Внедрение принципов бережливого производства помогло нам сократить время изготовления картин для росписи по номерам на холсте в 15 раз. Внедренные изменения позволяют теперь выпускать дополнительно 60 тысяч изделий в месяц», — отметил генеральный директор компании Антон Михайлов.

Достигнутые результаты позволили «Фабрике упаковки» победить в номинации «Предприятие — лидер по сокращению времени протекания процесса». Результаты интеграции инструментов бережливого производств при поддержке ФЦК были представлены в Москве на VI федеральном форуме «Производительность 360».

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

Со следующего года в новом федеральном проекте смогут принять участие предприятия с выручкой от 400 млн рублей из таких сфер, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, ЖКХ, транспорт и логистика, строительство.

Также в федпроекте смогут участвовать компании туристической отрасли с выручкой от 180 млн. Доля иностранного участия при этом не должна превышать 50%. Чтобы присоединиться к федеральному проекту, достаточно подать заявку на портале производительность.рф.