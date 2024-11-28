Москва, 28 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по трём установкам американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 28 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

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Оборонное ведомство опубликовало видеозапись с кадрами объективного контроля нанесения удара по позиции с тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесопосадке и пункта временной дислокации 95-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Малый Бобрик в Сумском районе.

«Прямое попадание четырёх ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября российские военные уничтожили две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS украинской армии в приграничье Курской области. В Минобороны уточнили, что также в тот день ВСУ лишились до 350 военных, 14 единиц бронетехники, трёх миномётов и шести автомобилей.

Расчёт российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» 22 сентября нанёс удар по позиции РСЗО HIMARS украинских формирований в районе города Сумы. В результате этого были уничтожены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчёты комплекса.