ВС России поразили три пусковые установки систем HIMARS в Сумской области
Москва, 28 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по трём установкам американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 28 ноября сообщило Министерство обороны РФ.
Оборонное ведомство опубликовало видеозапись с кадрами объективного контроля нанесения удара по позиции с тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесопосадке и пункта временной дислокации 95-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Малый Бобрик в Сумском районе.
«Прямое попадание четырёх ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября российские военные уничтожили две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS украинской армии в приграничье Курской области. В Минобороны уточнили, что также в тот день ВСУ лишились до 350 военных, 14 единиц бронетехники, трёх миномётов и шести автомобилей.
Расчёт российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» 22 сентября нанёс удар по позиции РСЗО HIMARS украинских формирований в районе города Сумы. В результате этого были уничтожены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчёты комплекса.