Москва, 28 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Максима Жука на пост прокурора Москвы. Соответствующий указ опубликован 28 ноября на официальном портале правовой информации.

genproc. gov.ru Максим Жук

«Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича — прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 30 января 2024 года Путин подписал указ о назначении Жука прокурором Тверской области.

8 июля Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединённой группировки войск. Занимавший ранее этот пост генерал-лейтенант юстиции Алексей Найда назначен военным прокурором Ленинградского военного округа.