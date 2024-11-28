Астана, 28 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украина неоднократно пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», — сказал он.

Путин добавил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Он подчеркнул, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения ракетной системой «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября в городском округе Люберцы средства противовоздушной обороны отбили атаку беспилотника, который двигался в сторону Москвы.

2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге врезался беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Пострадали восемь человек. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Ленинградской области.

21 ноября Путин заявил, что в ответ ВС России провели успешные испытания новейшей ракетной системы средней дальности — баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По военному заводу в Днепропетровске был нанесён комбинированный удар. Такое решение было принято в ответ на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS и HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.

27 ноября американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что Запад всё ещё не понял, с чем столкнулся после удара ракетой «Орешник». Он назвал новый российский ракетный комплекс «шахом и матом» для США, так как этим оружием можно уничтожить американские авианосцы за несколько минут.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что использование Россией ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства, в том числе США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.