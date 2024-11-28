Астана, 28 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Проигнорировав выборы, власть на Украине утратила свою легитимность и право отдавать приказы Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Nazar Fury/Global Look Press

«Они (представители киевского режима — Ред.) сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, главари нынешнего киевского режима фактически представляют собой узурпаторов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая президент Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады, так как конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

Председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук в сентябре высказал мнение, что самостоятельной Украины уже давно не существует, и в нынешнем виде она не имеет будущего. По словам политика, страна не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Украиной управляет нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский, который узурпировал власть, став диктатором.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.