Астана, 28 ноября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Россия провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» в ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) дальнобойным западным оружием по Курской и Брянской областям. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, Путин подчеркнул, что Россию вынудили пойти на данную меру. Президент гарантировал, что российская сторона всегда будет отвечать на подобные удары и провокации противника, в том числе испытаниями таких новейших и уникальных систем, как «Орешник».

«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — заявил Путин.

По словам президента, при ударе новой ракеты всё, что находится в эпицентре взрыва, «разделяется на элементарные частицы» и «превращается в пыль».

«Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов», — раскрыл некоторые детали Путин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Владимир Путин в последовавшем за ударом видеообращении отметил, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России, потому что такое вооружение Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов.

Глава государства подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер. Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.