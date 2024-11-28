Астана, 28 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российская армия за последние два дня в ходе специальной военной операции запустила по целям на Украине 100 ракет и 466 дронов. Об этом 28 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что украинские власти клянчат у своих хозяев разную военную технику, и призвал не забывать о стоящих у России на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных «Кинжал» и «Циркон», которые по своим характеристикам не имеют аналогов в мире.

«Всего было использовано 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников», — рассказал он.

Путин подчеркнул, что это было ответом на продолжающиеся удары по российским регионам западным дальнобойным вооружением.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ также рассказал, что Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО. При этом в РФ в 2025 году планируют нарастить производство на 25-30%.

Президент отметил, что удары западным дальнобойным вооружением по Курской и Брянской областям вынудили Россию нанести удар новой гиперзвуковой ракетой «Орешник». У этого оружия нет аналогов в мире и вряд ли будут в ближайшее время. Президент отметил высокую мощность удара, в его эпицентре всё разделяется на элементарные частицы.

Глава государства добавил, что ракеты «Орешник» могут в том числе применить по центрам принятия решения в Киеве. Он указал на то, что власти Украины утратили легитимность, когда отменили выборы президента. Они даже с юридической точки зрения не имеют права отдавать приказы войскам.

Российский лидер также сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ракет ATACMS. При этом дальность у российского вооружения больше.