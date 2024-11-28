Астана, 28 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский клянчит у своих западных хозяев как ракеты, так и прочую военную технику. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику», — заявил Путин.

При этом он призвал не забывать, что у России на вооружении стоят ракетные комплексы «Калибр», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», не имеющие аналогов в мире.

Президент России добавил, что находящиеся сегодня у власти на Украине политики полностью нелегитимны. С чисто юридической точки зрения они не имеют права отдавать приказы вооружённым силам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932114" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Путин заявил о сбитых ракетах западных систем ATACMS, HIMARS и Storm Shadow, которые были применены по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ ВС России испытали баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении, нанеся комбинированный удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что сбитые западные ракеты очень сложны в использовании и своих специалистов в ВСУ, способных применять Storm Shadow и ATACMS, сейчас нет. В применении ракет участвовали западные специалисты.

Зеленский 27 ноября заявил, что Киеву нужны новые комплексы противовоздушной обороны, которые якобы будут способны сбивать новейшие российские ракеты. Глава киевского режима попросил о поставках новых ПВО генсека НАТО Марка Рютте. Он также напомнил Рютте, что НАТО так и не исполнило решений июльского саммита по поставкам ПВО и другого оружия.