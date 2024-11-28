Москва, 28 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Замещение коренного населения России мигрантами ведёт к росту недовольства и чревато опасными культурно-социальными последствиями. Такое мнение высказал 28 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру», — заявил клирик на на пленуме Всемирного русского народного собора.

Глава РПЦ также отметил, что во многих регионах России проблема мигрантов замалчивается.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль властей.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 мер в сфере миграции, в том числе проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой человеком работы. Также предлагается сделать в качестве обязательной устную часть экзамена по русскому языку и расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в неё записи ответов на вопросы о целях его приезда в Россию.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита будет влечь наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

По данным Следственного комитета от 3 сентября, с начала 2024 года иностранцами совершено более 23,8 тыс. преступлений, из которых почти пять тыс. относятся к числу тяжких. Подчёркивалось, что число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимся на территории РФ, увеличилось втрое.