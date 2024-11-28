Брюссель, 28 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Отправка войск НАТО на Украину для участия в конфликте на её стороне не будет мудрым решением. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте телеканалу Fox News.

PIRJO TUOMINEN/ЕРА/ТАСС

«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — ответил он во время эфира 27 ноября на вопрос о планах НАТО по украинскому кризису.

Рютте также добавил, что Киев согласится на мирные переговоры только тогда, когда сможет вести их с позиции силы. Пока же украинская сторона находится в невыгодном положении.

Как передавало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 10 ноября заявил, что альянс боится вводить войска на территорию Украины, так как у России есть ядерное оружие. Он уверен, что нет никаких других сдерживающих мер для этого.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин 25 ноября отметил активизацию разговоров в ЕС об отправке войск на Украину. По его мнению, это связано со стремлением Запада улучшить условия для переговоров с Россией на фоне отступления украинской армии.