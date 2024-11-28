Тбилиси, 28 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Парламент утвердил Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии. Трансляция 28 ноября прошла в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны.

Sputnik/РИА Новости Ираклий Кобахидзе

«84 — за, ноль — против. Постановление принято», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

В заседании принимали участие только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так как оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов и не посещает заседания.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

24 ноября на площади в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с итогами парламентских выборов, провели марш в сторону парламента. Толпа протестующих прошла по проезжей части, неся в руках флаги Грузии, Украины, Евросоюза и НАТО.

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. В стране впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Ранее главу республики избирали путём прямого голосования сроком на шесть лет.

На следующий день «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили. До начала политической карьеры он занимал принципиальную позицию по всем важным для Грузии вопросам, а в последние годы был депутатом парламента и за это время «внёс огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета», отметил основатель и почётный председатель партии Бидзина Иванишвили.